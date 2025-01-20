Турбомотор 2 л, 225 л.с., 6АКП, 4x4 — этот внедорожник скоро официально будет в России

Дистрибьютор автомобилей корейской компании KGM, ранее известной как SsangYong, «РЭКС Моторс», представил новую модель Rexton – флагманский рамный внедорожник, который заменит популярный в России SsangYong Rexton.
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