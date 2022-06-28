Не только о футболе

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    твой дед пошел защищать свою Родину от фашистовВратаря сборной Р...
  • Лена Мисько
    🔥 «Привыкайте, мир меняется!» Степанова обратилась к читателям после дебютной колонки для Матч ТВ Олимпийская чемпи...Хоккеист сборной ...
  • Максим Комаров
    Никто не имеет права уклониться от воинской службы. Это наш долг Родине. Даже если тебя пошлют в Украину и прикажут с...Вратаря сборной Р...

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ готовит болельщиков к введению Fan ID: как получить карту болельщика и где она будет нужна.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх