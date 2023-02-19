Ученые зафиксировали более 6000 вторичных землетрясений в Турции за 12 дней

Число вторичных землетрясений («афтершоков») в Турции составило 6040 за 12 дней после главных разрушительных толчков, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар 19 февраля в ходе пресс-конференции.