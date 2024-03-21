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В Тульской области создан специальный штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК

В Тульской области создан специальный штаб по обеспечению кадрами предприятий ОПК

В Тульской области создан специальный штаб по обеспечению кадрами промышленных предприятий. Об этом на брифинге рассказал министр промышленности и торговли региона Вячеслав Романов, передает корреспондент Тульской службы новостей.

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