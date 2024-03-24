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Велемудр. Мир тесен.

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  • Александр Самбур
    Продукты-наркотики
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    во всём этом лишнее это термины Руна(ы) и АлфавитО Древнесловенско...
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    Большое спасибо автору за данную публикацию. Будем ждать продолжение.О Древнесловенско...

Рота как термин древнерусского язычества

Рота как термин древнерусского язычества

«Слово»рота" неоднократно встречается в древнерусской литературе, причем в самых разнообразных ее жанрах: летописях, церковных поучениях против язычества, переводных произведениях и юридических памятниках.

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