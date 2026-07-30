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Валерий Белов про «Ак Барс»: «Сохранили лидеров, продлили Денисенко. У Казани неплохая заявка на повторение прошлогоднего выхода в финал Кубка Гагарина»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов оценил перспективы « Ак Барса » в предстоящем сезоне КХЛ .

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