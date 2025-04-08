Суд изъял у экс-чиновника Минсельхоза квартиры и землю в Москве и в Крыму

Кунцевский суд Москвы изъял в доход государства у экс-главы структуры Минсельхоза ФГБУ «Госсорткомиссия» Михаила Александрова и его родственников квартиры в ЖК на западе Москвы, несколько апартаментов на берегу Чёрного моря и мотоцикл Harley-Davidson.