Патриарх Кирилл призвал к единству после терактов в Дагестане

С призывом сделать все возможное для исключения самой возможности попыток радикализации религиозной жизни, а также пресечения любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды в любых формах, в том числе и бытовых, обратился к главе Дагестана Сергею Меликову Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.