Патриарх Кирилл призвал к единству после терактов в Дагестане

С призывом сделать все возможное для исключения самой возможности попыток радикализации религиозной жизни, а также пресечения любых проявлений экстремизма и межнациональной вражды в любых формах, в том числе и бытовых, обратился к главе Дагестана Сергею Меликову Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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