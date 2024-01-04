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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Трехочковый Алека Беркса под сирену перевел матч с «Ютой» в овертайм

Трехочковый Алека Беркса под сирену перевел матч с «Ютой» в овертайм

Форвард «Юты» Лаури Маркканен забросил из-за дуги и вывел свою команду вперед за 4,4 секунды до конца основного времени встречи с «Детройтом».

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