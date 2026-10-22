Карту с прогнозом на 23 октября опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону. Дожди вероятны в ночь на пятницу в Спасском, Чучковском, Пронском, Захаровском, Старожиловском, Ряжском и Александро-Невском районах.