Карту с прогнозом на 23 октября опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по региону. Дожди вероятны в ночь на пятницу в Спасском, Чучковском, Пронском, Захаровском, Старожиловском, Ряжском и Александро-Невском районах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С начала года в Р...
- С начала года в Р...
- ХЛ При сжигании сруб...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым