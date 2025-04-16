Судебные служащие Москвы провели памятные мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе

За два дня более 1,5 тыс. человек пришли в Музей Победы Сотрудники судебной системы столицы, включая Мосгорсуд и департамент по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, а также их близкие и люди старшего возраста почтили память участников ВОВ в Музее Победы на Поклонной горе.