Судебные служащие Москвы провели памятные мероприятия в Музее Победы на Поклонной горе

За два дня более 1,5 тыс. человек пришли в Музей Победы Сотрудники судебной системы столицы, включая Мосгорсуд и департамент по обеспечению деятельности мировых судей Москвы, а также их близкие и люди старшего возраста почтили память участников ВОВ в Музее Победы на Поклонной горе.
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