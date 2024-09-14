Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости

МК

Марк Краас

Шутку дарю! Хорошо бы успеть так пошутить в Махачкале. Местные шутку безусловно оценят, там любят таких шутников. И 3 очка у величайших в кармане! Ибо, футболисты Махачкалы от смеха просто играть не смогут:)