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Не только о футболе

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Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости

Загитова будет снимать прокаты для Первого канала, у ЦСКА самая большая платежка в КХЛ, «Зенит» лидирует по посещаемости в Восточной Европе, Помазуна отстранили и другие новости

1. Алина Загитова поучаствует в освещении контрольных прокатов на Первом канале – она будет снимать.

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Комментарии
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Марк Краас
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18 мин.
Марк Краас
Брутальный Станкович
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18 мин.
МК
Марк Краас
Шутку дарю! Хорошо бы успеть так пошутить в Махачкале. Местные шутку безусловно оценят, там любят таких шутников. И 3 очка у величайших в кармане! Ибо, футболисты Махачкалы от смеха просто играть не смогут:)
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14 мин.

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