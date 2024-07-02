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Депутат Лантратова заявила, что Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ осенью

Депутат Лантратова заявила, что Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ осенью

В октябре Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене Единого государственного экзамена.Уже в октябре Госдума может рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ.

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