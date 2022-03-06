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  • Владимир Домнин
    Немцы тоже думали, что главное - победить. История рассудила иначе. Но человечеству это стоило больших жертв.ЧТОБЫ ПОБЕДИЛИ МЫ!
  • Александр Попов
    Погоди, ещё войдём в НАТО. По самые Нидерланды.Американская актр...
  • Надежда
    Сергей, жестко, но по сути правильно!)✌️🇷🇺ЧТОБЫ ПОБЕДИЛИ МЫ!

ЧТОБЫ ПОБЕДИЛИ МЫ!

ЧТОБЫ ПОБЕДИЛИ МЫ!

Автор: Сергей Богатырев Вместо вступления. Прежде чем читать дальше, уясните одну простую истину. УЖЕ совершенно наплевать, права Россия или нет, поступил Путин правильно или нет, какой курс доллара и евро, сгорит ли ваш брокерский портфель или нет.

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