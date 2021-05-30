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В Госдуме назвали условия для четырехдневной рабочей недели

В Госдуме назвали условия для четырехдневной рабочей недели

В России для перехода на сокращенную рабочую неделю необходимо выполнить несколько условий Для введения в России четырехдневной рабочей недели необходимо увеличить налогообложение на крупный капитал и обеспечить легализацию занятости населения.

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