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Геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 8K и с трассировкой лучей

Геймплей The Legend of Zelda: Breath of the Wild в 8K и с трассировкой лучей

На ютуб-канале энтузиаста под ником Digital Dreams вышел очередной ролик: в нём он показал игровой процесс The Legend of Zelda: Breath of the Wild, записанный в 8K и с трассировкой лучей.

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