IMSP AMT Centru приобрел современный цифровой рентген-аппарат последнего поколения

Пациенты и медицинский персонал IMSP AMT Centru теперь имеют в распоряжении новый цифровой рентген-аппарат последнего поколения, приобретенный при поддержке мэрии Кишинева и Генерального управления медицинской и социальной помощи (DGAMS).
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