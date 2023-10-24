Убивший родителей ради наследства москвич получил пожизненный срок

Скриншот видео Жителя Москвы, который жестоко убил и сжег своих родителей, чтобы поскорее получить наследство, приговорили к пожизненному сроку, сообщили 24 октября в пресс-службе управления СК России по Московской области.
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