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По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано имущество на 82,5 млн рублей

По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано имущество на 82,5 млн рублей

Земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области арестованы в рамках уголовного дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы .

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