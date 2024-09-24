По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано имущество на 82,5 млн рублей

Земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области арестованы в рамках уголовного дела экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы .