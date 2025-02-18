Страны НАТО, в том числе Великобритания, под видом поддержки пытаются оккупировать Украину для долгосрочного противостояния с Россией, а также превращения Чёрного и Балтийского морей во внутреннюю акваторию альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии