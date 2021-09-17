Выбираем свое будущее: внимательно читайте избирательные бюллетени

Дорогие читатели! Уважаемые жители Тверской области! 17, 18 и 19 сентября в нашем регионе, как и во всей стране, состоятся большие выборы: голосовать на них можно будет в течение трех дней, придя на избирательный участок в любой удобный вам день и время.
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