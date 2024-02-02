Хирург Авакян рассказал, что курение является основной причиной развития атеросклероза

Врач-хирург одной из московских больниц и салона ОРТЕКА Армен Авакян в беседе с радиостанцией Sputnik объяснил, чем опасно курение для системы кровоснабжения человека и почему оно может привести к гангрене.
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