Глава департамента Минобрнауки получил смертельные травмы в ДТП в Москве

В столице скончался Олег Чурилов.В Москве в результате ДТП скончался Олег Чурилов. Он был директором Департамента развития технологического предпринимательства и трансфератехнологий Министерства науки и высшего образования России.
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