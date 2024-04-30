Гослинг и Блант про то, почему в «Каскадере» «искры летят» До премьеры фильм...

Гослинг и Блант про то, почему в «Каскадере» «искры летят»До премьеры фильма «Каскадер» от Дэвида Литча («Дэдпул 2», «Быстрее пули») и Дрю Пирса («Отель “Артемида”»), снявших «Форсаж: Хоббс и Шоу», еще несколько дней, так что вот вам очередной проморолик.