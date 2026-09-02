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Царьград

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ЗабЖД приостановила движение поездов из-за обвала в Забайкалье

ЗабЖД приостановила движение поездов из-за обвала в Забайкалье

В Забайкальском крае обвал скальной породы остановил движение поездов на участке Кручина - Новая. На место направлены восстановительные поезда и спецтехника.

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