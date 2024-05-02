Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки

За публичную порчу георгиевской ленточки россиянам придется заплатить до пяти миллионов рублей или они могут получить срок до пяти лет лишения свободы, предупредила депутат Госдумы Ольга Занко в интервью РИА Новости.
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