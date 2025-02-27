Космическая отрасль США пытается приспособиться к торговой политике Трампа

Тарифы и дополнительные налоги на импорт, введенные администрацией Трампа, приведут к росту затрат на спутниковые системы и ракеты-носители, заявили лидеры космического бизнеса США на вебинаре «Space Tech Expo», 26 февраля сообщает портал SpaceNews.