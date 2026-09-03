Тест: Каким дедом вы будете?

Заглядываем в будущее: будете ли вы драться за просрочку или станете ворчливым миллионером в шелковом халате? фото: кадр из фильма «Starперцы», 2013Годы идут, метаболизм замедляется, а любовь к ортопедической обуви и тихим вечерам только растет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Список холостяков...
- Лучшие анекдоты п...
- Г Чуть не остановил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым