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Пеп о 2:3 от «Милана»: «Ман Сити» сыграл лучше, чем с «Селтиком». Мы сделали шаг вперед: обошлись без травм и получили игровое время» 

«Мы сыграли лучше, чем в первом матче [с «Селтиком» – 3:4], и некоторые игроки сделали шаг вперед. В целом все было очень даже неплохо, все сыграли хорошо против команды-участника Лиги чемпионов.

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