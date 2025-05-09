Москалькова поведала об истории любви своих родителей на фронте. Видео

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась личной историей о том, как ее родители познакомились, полюбили друг друга на фронте и поженились во время Великой Отечественной войны.
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