На Олимпиаде выступила беременная фехтовальщица

На Олимпийских играх-2024 выступила беременная фехтовальщица — представительница Египта Нада Хафез. Об этом сама спортсменка рассказала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).