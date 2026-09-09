Синоптик Паршина: март 2025 будет теплее нормы в ряде регионов РФ

В ряде российских регионов март 2025 года окажется теплее привычных значений. Такой прогноз представила руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВМС Франции остан...
- ЮГ Говоря о предател...
- Г Ветлужских призва...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым