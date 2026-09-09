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Царьград

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Синоптик Паршина: март 2025 будет теплее нормы в ряде регионов РФ

Синоптик Паршина: март 2025 будет теплее нормы в ряде регионов РФ

В ряде российских регионов март 2025 года окажется теплее привычных значений. Такой прогноз представила руководитель лаборатории Гидрометцентра России Людмила Паршина.

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