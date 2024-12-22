🇰🇬 Чего ждать от нового премьер-министра Киргизии? Совсем недавно СМИ сообщали о том, как в отставку с поста премьер-министра Киргизии ушел Акылбек Жапаров, которого считают проводником западных интересов.
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🇰🇬 Чего ждать от нового премьер-министра Киргизии? Совсем недавно СМИ сообщали о том, как в отставку с поста премьер-министра Киргизии ушел Акылбек Жапаров, которого считают проводником западных интересов.
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