smi.today

4 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    Чушь собачья! Ради пенсии?! Ага, а то генсеки на пенсии нищенствовали, соль и спички занимали у соседей... Меченного ...Горбачев сознател...
  • Валентин Щербаков
    Дерьмо пиндосовское этот Блинкен...«Гигантский трудо...
  • Ольга Кудровец
    Откуда знания черпаем?А не засланный ли...

Владимир Путин поздравил Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо

Владимир Путин поздравил Тасоева с победой на чемпионате мира по дзюдо

Поздравления спортсмену Иналу Тасоеву с победой на первенстве мира по дзюдо выразил президент России Владимир Путин в телеграмме, опубликованной 11 июня пресс-службой Кремля.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх