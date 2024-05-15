Калужан смогут штрафовать за мелкие нарушения в автоматическом режиме

В России рассматривается вопрос о введении автоматических штрафов. Калужан смогут штрафовать за курение или распитие спиртного на улице, или за переход дороги в неположенном местеВ России рассматривается вопрос о введении автоматических штрафов.
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