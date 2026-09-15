Итальянский вице-премьер верит в возобновление поставок российского газа в ЕС Пример США, временно смягчивших санкции для закупки российской нефти, показывает двойст.
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