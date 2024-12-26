Губернаторам придется отвечать за рождаемость: в KPI включены автоматизированные данные

В России введены новые критерии оценки эффективности губернаторов. Теперь они будут оцениваться не только по численности населения и ожидаемой продолжительности жизни, но и по показателю суммарного коэффициента рождаемости (СКР).
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