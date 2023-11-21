Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Польские фермеры могут присоединиться к забастовке дальнобойщиков у погранперехода в Медыке. Таким образом, еще один погранпереход между Украиной и Польшей может оказаться заблокирован, об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на одного из организаторов Лукаша Мартына.