Страна и люди
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Страна и люди

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Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Bloomberg: польские фермеры присоединятся к забастовке на границе с Украиной

Польские фермеры могут присоединиться к забастовке дальнобойщиков у погранперехода в Медыке. Таким образом, еще один погранпереход между Украиной и Польшей может оказаться заблокирован, об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на одного из организаторов Лукаша Мартына.

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