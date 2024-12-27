В оригинальном ролике, где прилетает по внедорожнику, видно, что дороги хоть и в грязи, но супер бездорожьем это назвать нельзя.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В оригинальном ролике, где прилетает по внедорожнику, видно, что дороги хоть и в грязи, но супер бездорожьем это назвать нельзя.
Свежие комментарии