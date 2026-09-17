ГУ МВД Подмосковья опровергло запрет принимать заявления на участников СВО

В Сети распространилась информация о том, что территориальным органам МВД России по Московской области якобы запретили регистрировать заявления граждан, пострадавших от участников СВО.
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