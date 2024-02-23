Путин: шкалу расчета суточных для работников автомобильной отрасли изменят

Президент Владимир Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
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