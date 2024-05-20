Похоже, что тема «Так будет с каждым» станет постоянной рубрикой моего журнала. Совсем недавно я (как и многие другие) писал о покушении на Роберта Фицо, который пока жив.
Так будет с каждым
Комментарии
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S
Serg
нам бы такой лидер не помешал в 1991 году. Тогда, может мы жили бы в единой стране. У китайцев тоже на площади Тянь ань мэй рука не дрогнула в решительный момент.
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3 час.
ГМ
Георгий Михалев
https://medvejiyugol.mirtesen.ru/blog/43457816262/Spetsnaz-iranskoy-armii-i-KSIR-pribyili-v-mesto-padeniya-vertole?utm_referrer=mirtesen.ru
Спецназ иранской армии и КСИР прибыли в место падения вертолета для проведения поисков - Медвежий угол - 20 мая
Медвежий угол - МирТесен
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3 час.
Евгений МакЛауд
не летайте на американских самолётах-вертолётах и не пользуйтесь американской жипиэс, и будете жить долго и счастливо.
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2 час.
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