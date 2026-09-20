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Ветераны СВО провели уроки мужества для юнармейцев Ямала

Ветераны СВО провели уроки мужества для юнармейцев Ямала

Ветераны специальной военной операции Ямала приняли участие в окружном юнармейском военно-патриотическом форуме в Ноябрьске.

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