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Старший сын Трампа снова получил письмо с подозрительным порошком

Источник The Daily Beast сообщил, что жизни сына бывшего президента ничего не угрожает.  <strong>Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, в котором был неопознанный белый порошок.

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