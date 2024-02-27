Старший сын Трампа снова получил письмо с подозрительным порошком

Источник The Daily Beast сообщил, что жизни сына бывшего президента ничего не угрожает. <strong>Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, в котором был неопознанный белый порошок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии