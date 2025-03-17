Новый сервис по отслеживанию автобусов появился на «Доброделе» в Подмосковье

В приложении «Добродел» появился сервис по отслеживанию общественного транспорта. В Мингосуправления Московской области уточнили, что пассажиры теперь могут получить информацию о маршрутах, расписании и остановках.
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