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Футболист «Спартака» о скандальном решении ФИФА на ЧМ-2026: «Я в шоке, как и все. Мне это непонятно»

Футболист «Спартака» о скандальном решении ФИФА на ЧМ-2026: «Я в шоке, как и все. Мне это непонятно»

Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев заявил, что был шокирован отменой дисквалификации Фоларина Балогуна на чемпионате мира-2026.

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