НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

281 подписчик

Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему орден Свободы

Макрон выдал Зеленскому лицензии на ракеты, тот ему орден Свободы

Обещание Трампа выдать Киеву лицензию на производство зенитных ракет PAC-3 для комплексов Patriot пока продолжает оставаться обещанием, а вот Макрон оказался более щедрым к своему «другу Зеленскому», выдав лицензии на производство сразу нескольких видов боеприпасов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии