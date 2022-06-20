Картина дня. Финансы

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Диалог с «разумным» ИИ Google LaMDA, который называет себя человеком

Диалог с «разумным» ИИ Google LaMDA, который называет себя человеком

Инженер Google Блейк Лемойн, который недавно заявил, что ИИ LaMDA, над которым давно работает поисковый гигант, имеет собственное сознание и разум, поделился большим интервью с этим самым ИИ.

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