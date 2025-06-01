«На тонком льду»: следующий шаг Зеленского определит его судьбу. Трамп уже подготовил ловушку

Президент США Дональд Трамп практически загнал Владимира Зеленского в ловушку, требуя от него прямых переговоров с Россией.
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