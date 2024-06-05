Здоровый прагматизм «Враг моего врага мой друг» – руководствуясь этим принципом, запрещенных в России талибов необходимо было признать в качестве официальной власти в Афганистане сразу после того, как оттуда сбежали американцы.
Запрещённый в России «Талибан» – из террористов в партнёры
Комментарии
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И
Иринушка
С дружественными соседями на до иметь хорошие отношения. Чего тут обсуждать.
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12 час.
Эдуард Николаев
глядя на их рожи , не могу их назвать друзьями , язык не поворачивается и в душе так же
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10 час.
Николай Николаевич
Евгений Фёдоров,конечно,трепач. Но! Афган наш сосед.
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6 час.
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